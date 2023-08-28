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Adana'da sağanak etkili oldu

Adana'da sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yusuf Koyun, Onur Can Bulat  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Adana'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Onur Can Bulat/AA

Adana

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.

Merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.

Çukurova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan dallar, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Pozantı ilçesinde de sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

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