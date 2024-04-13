Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Adana
Alınan bilgiye göre, A.U. Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta annesi B.U. ile yürüdüğü esnada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan A.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden A.U. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sahibinin de köpeğini alarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
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