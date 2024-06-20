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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mücahit Aydın  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Aladağ ilçesi Kökez Mahallesi'nde, tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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