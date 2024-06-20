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Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı

Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Çanakkale ve Balıkesir için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan hamleli kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesiyle çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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