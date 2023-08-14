Dolar
27.05
Euro
29.50
Altın
1,907.77
ETH/USDT
1,842.10
BTC/USDT
29,368.00
BIST 100
7,737.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fikret Kavğalı  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Maltepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı, 33 kişi yaralandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifini değerlendirdi
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

40 dereceyi aşan sıcaklıklar bunaltıyor

Yaptığı yay ile Türkiye şampiyonu olan okçunun hedefi milli forma

Yaptığı yay ile Türkiye şampiyonu olan okçunun hedefi milli forma
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet