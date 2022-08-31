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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İsmihan Özgüven   | 31.08.2022
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Ceritler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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