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Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 1 helikopterle müdahale başladı.

Talip Demirci   | 31.08.2022
Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Talip Demirci - AA

Antalya

Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 1 helikopterle müdahale başladı.

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