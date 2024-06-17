Dolar
32.78
Euro
35.05
Altın
2,317.70
ETH/USDT
3,568.90
BTC/USDT
66,286.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ömer Yıldız, Yusuf Koyun, Fikret Kavğalı  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.

Ekipler, yangını söndürebilmek için balyozla imalathanenin duvarında gedik açtı.

Alevlerin çevreye yayılmaması için takviye su tankerleri geldi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Sağlık Bakanı Koca, kurban kesimi sırasında 16 bin kişinin yaralandığını açıkladı
Bakan Yerlikaya'dan, şehit Astsubay Kaya'nın Konya'daki ailesine bayram ziyareti

Benzer haberler

Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kars'ta bir ev ile 3 ahır ve samanlık yandı

Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti

İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti
Masa tenisi antrenörü baba, Avrupa şampiyonu oğlunu yeni başarılara hazırlıyor

Masa tenisi antrenörü baba, Avrupa şampiyonu oğlunu yeni başarılara hazırlıyor
Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Kurban Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet