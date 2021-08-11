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Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fatih Azgın,Mustafa Ünal Uysal   | 11.08.2021
Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Çınarlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak ve arazözler gönderildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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