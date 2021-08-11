Adana Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana
Çınarlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak ve arazözler gönderildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.