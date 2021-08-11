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Denizli'de bebek bezine ve hoparlöre gizlenmiş yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'de, bebek bezi ve hoparlör kabinine gizledikleri 2 kilo 422 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Mustafa Değirmencioğlu   | 11.08.2021
Denizli'de bebek bezine ve hoparlöre gizlenmiş yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Denizli

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği yönünde bilgi aldı.

Yapılan çalışmayla şüphelilerin kullandığı tespit edilen iki otomobil, takibe alındı. Araçlar, il sınırına girdikleri anda durduruldu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla araçlardaki 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik madde arama köpeği "Jiby"nin de katıldığı operasyonda araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 439 gramı hoparlör kabinine, 983 gramı da bebek bezine gizlenmiş vaziyette metamfetamin ele geçirildi. Aramada ayrıca bir ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermiler bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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