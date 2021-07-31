Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana Aladağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İsmihan Özgüven,Eren Bozkurt,Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 31.07.2021
Adana Aladağ'daki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı

Adana

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine yayılan yangına ekipler müdahale etti.

Ekiplerin karadan arazözler, su tankları ve iş makineleriyle, havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
Fransa'da 'Kovid-19 aşısı zorunluluğu' ve 'sağlık ruhsatı' karşıtları meydanları doldurdu
Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınının kontrolü zorlaşıyor

Benzer haberler

Adana Aladağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana Aladağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'daki orman yangınlarıyla mücadele, pilotların kamerasına yansıdı

Karayolları ekipleri yangında mahsur kalanların kurtarılmasında etkin rol oynuyor

Karayolları ekipleri yangında mahsur kalanların kurtarılmasında etkin rol oynuyor
Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Emine Erdoğan'dan yanan ormanları yeni fidanlarla yeşertme çağrısı

Emine Erdoğan'dan yanan ormanları yeni fidanlarla yeşertme çağrısı