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KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muhammet İkbal Arslan   | 31.07.2021
KKTC'de Girne bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Girne

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, Lapta Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve askeri personel müdahale etti.

Geniş bir alana yayılan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, yaptığı açıklamada, haberi alır almaz bölgeye geldiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirten Tatar, "Köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, sivil savunma, herkes burada." dedi.

Alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını anlatan Tatar, konuyla ilgili Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de bilgilendirildiğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Saner, yangınla ilgili, Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yangın bölgesini helikopterle havadan inceledi.

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