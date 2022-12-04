Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) yapıldı.
Ankara
Sınav, 15 ilde toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla, 107 bina ve 1871 salonda düzenlendi.
Adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.