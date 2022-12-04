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Emine Erdoğan: Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün

Emine Erdoğan, dünyanın yaşanabilir olmasının başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün olduğunu belirterek, "Yüce gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 04.12.2022
Emine Erdoğan: Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün katıldığı Türk Kızılay tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün. Yüce gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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