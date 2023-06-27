Dolar
26.01
Euro
28.42
Altın
1,923.71
ETH/USDT
1,856.70
BTC/USDT
30,167.00
BIST 100
5,732.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Reuters'a tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Karalama ve şahsiyet haklarının ihlaline yönelik düzmece haber yapan söz konusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Serdar Açıl  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Adalet Bakanı Tunç'tan Reuters'a tepki

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansına tepki gösterdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reuters haber ajansının Bilal Erdoğan hakkındaki haberinin, gerçek dışı iddialar içeren asılsız bir haber olduğunu belirtti.

Söz konusu haberin basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülke aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibaret olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Haberin içinde, hem 'teyit edemedik' diyeceksiniz hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki demokratik hukuk devletlerinde ve uluslararası hukukta basın özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.

Karalama ve şahsiyet haklarının ihlaline yönelik düzmece haber yapan söz konusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Reuters'a tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasını onaylamasını kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların Kurban Bayramı'nı kutladı
Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesinde buluşması bekleniyor

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Reuters'a tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan Reuters'a tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki

Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi

2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak

2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak
Adalet Bakanlığı kira artışına yüzde 25 sınırı konusunda çalışıyor

Adalet Bakanlığı kira artışına yüzde 25 sınırı konusunda çalışıyor
Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay'daki sempozyumda konuştu: Geç verilmiş bir karar adaleti yerine getirmiş olmaz

Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay'daki sempozyumda konuştu: Geç verilmiş bir karar adaleti yerine getirmiş olmaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet