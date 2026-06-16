Adalet Bakanı Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin takibinin titiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" paylaşımı Adalet Bakanı Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin takibinin titiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin bekasını hedef alan "FETÖ ihanet şebekesi" ile mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

FETÖ'cülerden hukuk önünde hesap sorulacağının altını çizen Gürlek, "Bakanlığımızın ilgili birimleri, yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." değerlendirmesinde bulundu.