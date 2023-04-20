Adalet Bakanı Bozdağ'dan personel alımına ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.
Ankara
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir." ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanlığı’na personel alımına ilişkin ilanlar Resmî Gazete’de yayımlandı.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 20, 2023
PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700,merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.
Başvurular 25 Nisan’da başlayıp 11 Mayıs’ta sona erecektir.
Hayırlı olsun.