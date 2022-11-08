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Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin'deki Taşucu Limanı açığına demirledi

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'deki Taşucu Limanı açığına döndü.

Murat Pancar   | 08.11.2022
Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin'deki Taşucu Limanı açığına demirledi

Mersin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta Taşucu Limanı'nda düzenlenen törenle göreve uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 sahasında çalışmalarını tamamladı.

İlk görev yerindeki faaliyetlerin ardından Mersin'e dönen 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Gemi, lojistik ve ikmal işlemleri için limana yanaşacak.


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Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin'deki Taşucu Limanı açığına demirledi
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