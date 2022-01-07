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ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi bugün nakledilecek

ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Birkan Uzun'un naaşı, Los Angeles'tan İstanbul'a gönderilecek.

Dildar Baykan Atalay   | 07.01.2022
ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi bugün nakledilecek

Washington

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD'nin Oregon eyaletinde 1 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Uzun'un cenaze işlemleri sona erdi.

Uzun'un naaşı Bend bölgesinden Portland'a kara yoluyla, ardından Portland'dan Los Angeles'a hava yoluyla ulaştırılacak.

Bugün yerel saatle 20.00'de Los Angeles'a ulaşması beklenen naaş, 8 Ocak Cumartesi THY uçağı ile İstanbul'a gönderilecek.

Pazar günü İstanbul'a ulaşması beklenen Uzun'un naaşı, 9 Ocak Pazar gecesi İstanbul Havalimanından KKTC Ercan Havalimanına gönderilecek.

Naaşın 9 Ocak'ı 10 Ocak'a bağlayan gece Lefkoşa'ya ulaşması bekleniyor.

Uzun'un cenazesi, 10 Ocak Pazartesi günü, programının KTTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile Lefkoşa'da toprağa verilecek.

Uzun, KKTC bayrağını Antarktika'nın en yüksek noktasına dikmişti

Amerika'nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4892 rakımla "Antarktika'nın en yüksek noktası" olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

Gazimağusa'da 1993'te dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşıyordu.


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