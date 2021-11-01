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ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Burak Akay   | 01.11.2021
ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Burak Akay / AA

Çanakkale

Alınan bilgiye göre, LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 189 metre, ağırlığı 18 bin 400 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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