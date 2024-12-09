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AA, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği binasını görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrildiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Türk Büyükelçiliği binasını görüntüledi.

Gökhan Çeliker, Ömer Koparan, Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
AA, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği binasını görüntüledi

ANKARA/ŞAM

Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurulduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

09.12.2024

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Türkiye'nin Beşşar Esed rejiminin halkın taleplerini karşılaması için yaptığı diplomatik girişimler, rejim tarafından göz ardı edilirken Türk Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve Lazkiye'deki Türkiye Fahri Konsolosluğuna 14 Kasım 2011'de rejim destekçisi gruplar saldırıda bulunmuştu.

Gruplar, Türk diplomatik misyonlarına girmeye çalışıp binaların camlarını kırmış, Türk bayrağını yakmıştı.

AA'nın, rejimin devrildiği Şam'da dışardan görüntülediği Büyükelçilik binasının dış tarafında hasar gözlenmedi.

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