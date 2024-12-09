Dolar
34.81
Euro
36.83
Altın
2,666.10
ETH/USDT
3,843.80
BTC/USDT
97,675.00
BIST 100
10,257.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Gökhan Çeliker  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Guterres'in telefon görüşmesinde, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
AYM, yardım toplama süresinin sadece bir yıl uzatılabileceğini öngören kuralı iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalbimizin bir yarısı Gaziantep, Hatay ise diğer yarısı Halep'tir, Şam'dır
Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındadır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındadır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'deki kimyasal silah tesislerini yakından takip ediyor

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Almanya İçişleri Bakanı, Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda spekülasyonlara tepki gösterdi

Almanya İçişleri Bakanı, Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda spekülasyonlara tepki gösterdi
Baas rejiminin çökmesinin ardından Şam'da kutlamalar sürüyor

Baas rejiminin çökmesinin ardından Şam'da kutlamalar sürüyor
AA çekimleri, İsrail'in, yeni Suriye ordusunda demode silahlara dahi tahammülü olmadığını gösteriyor

AA çekimleri, İsrail'in, yeni Suriye ordusunda demode silahlara dahi tahammülü olmadığını gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet