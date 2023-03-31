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Gündem

60 saniyede bugün (31 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
60 saniyede bugün (31 Mart 2023)

Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi
Malatya'ya gelen ünlüler, depremzedelerle buluştu
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya izin verilmesini lanetledi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının faili yakalandı

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