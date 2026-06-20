YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

[1/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[2/51] Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Karabük Üniversitesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler fakültelere giriş yaptı. Kampüste araç yoğunluğu oluştu.

[3/51] Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Karabük Üniversitesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler fakültelere giriş yaptı. Kampüste araç yoğunluğu oluştu.

[4/51] Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Karabük Üniversitesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler fakültelere giriş yaptı. Kampüste araç yoğunluğu oluştu.

[5/51] Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Karabük Üniversitesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler fakültelere giriş yaptı.

[6/51] Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Karabük Üniversitesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler fakültelere giriş yaptı.

[7/51] Erzurum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı. Sınava gören öğrencilerin yakınları, okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

[8/51] Erzurum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[9/51] Erzurum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı. Sınava gören öğrencilerin yakınları, okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

[10/51] Erzurum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[11/51] Erzurum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[12/51] Kocaeli’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Şehir merkezinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[13/51] Kocaeli’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Şehir merkezinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[14/51] Kocaeli’de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Şehir merkezinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[15/51] Elazığ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[16/51] Elazığ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[17/51] Elazığ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[18/51] Elazığ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[19/51] Elazığ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[20/51] Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı. Bazı aileler, sınava girecek yakınlarına sarılıp başarılar diledi.

[21/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[22/51] Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı. Bazı aileler, sınava girecek yakınlarına sarılıp başarılar diledi.

[23/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[24/51] Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı. Bazı aileler, bekleme alanında Kur'an-ı Kerim okudu.

[25/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı. Bazı velilerde dışarda çocuklarını bekledi.

[26/51] Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı. Bazı aileler, çocukları sınav salonuna girdikten sonra duygulandı.

[27/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[28/51] Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek öğrenciler binalara giriş yaptı.

[29/51] Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek öğrenciler binalara giriş yaptı.

[30/51] Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek öğrenciler binalara giriş yaptı.

[31/51] Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek öğrenciler binalara giriş yaptı.

[32/51] Tekirdağ'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, Namık Kemal Lisesi'nde kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[33/51] Tekirdağ'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, Namık Kemal Lisesi'nde kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[34/51] Tekirdağ'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, Namık Kemal Lisesi'nde kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[35/51] Tekirdağ'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, Namık Kemal Lisesi'nde kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[36/51] Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Odunpazarı ilçesindeki Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[37/51] Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Odunpazarı ilçesindeki Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[38/51] Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Odunpazarı ilçesindeki Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[39/51] Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Odunpazarı ilçesindeki Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[40/51] Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ziya Gökalp Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[41/51] Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ziya Gökalp Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[42/51] Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ziya Gökalp Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[43/51] Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ziya Gökalp Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[44/51] Adana'da, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[45/51] Adana'da, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[46/51] Adana'da, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[47/51] Adana'da, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[48/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[49/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[50/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

[51/51] Kırklareli'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.