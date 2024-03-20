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40 yeni noterlik kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı ulaşabilmesi için 40 yeni noterlik kurulduğunu açıkladı.

Abdullah Sarica  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
40 yeni noterlik kuruldu

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukuki güvenliğin sağlanmasında ve anlaşmazlıkların önlenmesinde etkin bir görev üstlenen noterliklerin sayısını artırdıklarını ifade etti.

Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı şekilde ulaşabilmesi için 40 yeni noterlik kurduk." bilgisini verdi.

Böylece 2002'de 1231 olan noterlik sayısını kurdukları yeni noterliklerle 2 bin 385'e çıkardıklarını belirten Tunç, yeni noterliklerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Noterlik kurulan il ve ilçeler

Bakan Tunç'un imzasıyla il ve ilçelerde yeni kurulan noterlikler şu şekilde:

"İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ve Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3'er, Çorum, Adıyaman, Aydın'ın Germencik ilçesi ve Ankara'nın Sincan ilçesinde 2'şer, Elazığ, Kütahya, Aydın'ın Efeler ve Çine ilçeleri, İzmir'in Selçuk ilçesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi, Erzurum'un Aziziye ilçesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Konya'nın Çumra ilçesi, Denizli'nin Acıpayam ilçesi, Kütahya'nın Gediz, Simav ve Tavşanlı ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de birer noterlik kuruldu."

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