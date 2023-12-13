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3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 3 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tuğba Altun  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Ankara'da 16 Mart 2023'te imzalanan "Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan tarafından imzalanan anlaşma kapsamında, bölge içi ticaretin teşvik edilmesine yardımcı olmak ve ortak finansman sağlamak hedefiyle fon kurulmasına karar verildi.

Anlaşma çerçevesinde bölge içi ticaretin genişletilmesi ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi yoluyla TDT katılımcı devletlerinin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak amaçlanıyor.

Anlaşmada fonun, açılış toplantısından itibaren 20 yıl faal kalacağı belirtildi.

Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında çifte vergilendirmeyi önleme

Ankara'da 7 Eylül 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirmek ve vergi konularında işbirliklerini artırmak amaçlanıyor.

Türkiye-Suudi Arabistan enerji mutabakatı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 17 Temmuz 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı" da onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmayla iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini güçlendirilme, yatırımları teşvik etme ve geliştirme hedefleniyor.

Mutabakat zaptı çerçevesinde iki ülke arasında işbirliği alanlarının ortaklaşa geliştirilmesi amacıyla bir Çalışma Grubu kurulacak.

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