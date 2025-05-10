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28 il için "sarı" meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, bugün 28 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
28 il için "sarı" meteorolojik uyarı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

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İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde, batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın batı ve kuzeybatı, doğusunda ise güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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