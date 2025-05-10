28 il için "sarı" meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığı, bugün 28 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 28 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.
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İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde, batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın batı ve kuzeybatı, doğusunda ise güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre; 10 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 10, 2025
🟡 28 ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir.
📍 İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç… pic.twitter.com/hPPxHKdb56