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2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.

Fırat Taşdemir  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı

Ankara

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 83 bin 430 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.

Suudi Arabistan makamlarınca Türkiye'ye verilen hac kotasının artırılacağı tahmin ediliyor.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 6-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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