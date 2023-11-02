2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2024 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.
Ankara
Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.
Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 83 bin 430 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.
Suudi Arabistan makamlarınca Türkiye'ye verilen hac kotasının artırılacağı tahmin ediliyor.
Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 6-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.