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Anadolu Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Sefa Tetik  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Anadolu Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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