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2023 Ekim ayı alansal yağış durumu

Türkiye genelinde ekim ayı yağışları normaline göre %26 azalma, geçen yılın ekim ayına göre %19 artış gösterdi.

Efnan İpşir  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
2023 Ekim ayı alansal yağış durumu

İstanbul

Türkiye genelinde ekim ayı yağışları normaline göre %26 azalma, geçen yılın ekim ayına göre %19 artış gösterdi.

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