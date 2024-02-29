Dolar
31.22
Euro
33.87
Altın
2,034.52
ETH/USDT
3,457.50
BTC/USDT
62,454.00
BIST 100
9,140.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Kurum, Bağcılar’da “Fırıncılar İle Buluşma” programında konuşuyor
logo
Gündem

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sis manzaraları

Çanakkale Boğazı'nda dün akşamdan bu yana süren sisin etkisiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri bulutların içinde adeta kayboldu.

Burak Akay  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sis manzaraları Fotoğraf: Burak Akay / AA

Çanakkale

Asya ile Avrupa kıtaları arasında 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ile çevresinde de yoğun sis etkisini hissettirdi.

Köprünün bazı bölümleri, dağılan sis bulutlarının arasından farklı manzaralar oluşturdu.

Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan ve bazı bölümleri adeta kaybolan köprünün sis bulutuyla bütünleşen manzarası, yaklaşık 500 metre yükseklikten dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Brand Finance'ın Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 basamak yükseldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sis manzaraları
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-9" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
MSB: F-16 Blok-70'in tedariki ve modernizasyona ilişkin "Taslak Teklif ve Kabul Mektubu" Bakanlığımıza ulaştı
İBB Başkan adayı Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi

Benzer haberler

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sis manzaraları

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sis manzaraları

İstanbul'da sis etkili oluyor: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Engellilere örnek olmak için başladığı bilek güreşinde çok sayıda madalya kazandı

Engellilere örnek olmak için başladığı bilek güreşinde çok sayıda madalya kazandı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet