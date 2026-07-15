FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında şehitler, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen programla anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Anma programına katılan 15 Temmuz gazileri de darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

[1/32] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, hem oğullarının acısını hissediyor hem vatan ve millet adına gurur yaşıyor. Annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü. [2/32] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, hem oğullarının acısını hissediyor hem vatan ve millet adına gurur yaşıyor. Annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü. [3/32] Baba Nihat Eker, açıklamada bulundu. [4/32] Antalya, Muğla ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, anma programları düzenlendi. Antalya'da düzenlenen programda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki kabri başında anıldı. Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma programına şehit Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç da katıldı. [5/32] İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı gerçekleştirildi. Programa, Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı. [6/32] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı gerçekleştirildi. Denizli'de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda, Vali Yavuz Selim Köşger ile diğer protokol üyeleri asker ve polis şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. [7/32] [8/32] Kütahya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Program kapsamında Kur'an kursu öğrencileri, şehit kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okudu. [9/32] [10/32] Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek şehit kabirleri ziyaret edildi. [11/32] Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı gerçekleştirildi. [12/32] [13/32] Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı. Eski Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. [14/32] [15/32] Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Programda, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. [16/32] Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi. Vali Yunus Sezer'in katıldığı programda, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. [17/32] Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla şehitlikte anma töreni gerçekleştirildi. [18/32] [19/32] Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki protokol üyeleri, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı. [20/32] Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında garnizon şehitliği ziyaret edilerek şehitler anıldı. Vali Turan Ergün beraberindeki protokol üyeleri ve şehit yakınlarıyla şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. [21/32] Bilecik'te protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Şehitliği'ndeki şehit mezarlarına karanfil bıraktı. [22/32] [23/32] [24/32] Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretlerinde bulunuldu. [25/32] FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki kabri başında anıldı. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. [26/32] [27/32] Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Komutanlığı Şehitliği'ne ziyaret düzenlendi. [28/32] [29/32] Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'nde program düzenlendi. [30/32] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Camisi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri şehitlere kabirleri başında dua etti. Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı üyeleri de kabirleri ziyaret etti. [31/32] Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Batman, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi. Programa katılan protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. [32/32] × [1/32] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, hem oğullarının acısını hissediyor hem vatan ve millet adına gurur yaşıyor. Annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü. [2/32] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, hem oğullarının acısını hissediyor hem vatan ve millet adına gurur yaşıyor. Annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü. [3/32] Baba Nihat Eker, açıklamada bulundu. [4/32] Antalya, Muğla ve Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, anma programları düzenlendi. Antalya'da düzenlenen programda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki kabri başında anıldı. Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma programına şehit Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç da katıldı. [5/32] İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı gerçekleştirildi. Programa, Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı. [6/32] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı gerçekleştirildi. Denizli'de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda, Vali Yavuz Selim Köşger ile diğer protokol üyeleri asker ve polis şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. [7/32] [8/32] Kütahya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Program kapsamında Kur'an kursu öğrencileri, şehit kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okudu. [9/32] [10/32] Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek şehit kabirleri ziyaret edildi. [11/32] Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı gerçekleştirildi. [12/32] [13/32] Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı. Eski Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. [14/32] [15/32] Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Programda, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. [16/32] Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi. Vali Yunus Sezer'in katıldığı programda, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. [17/32] Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla şehitlikte anma töreni gerçekleştirildi. [18/32] [19/32] Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki protokol üyeleri, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı. [20/32] Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında garnizon şehitliği ziyaret edilerek şehitler anıldı. Vali Turan Ergün beraberindeki protokol üyeleri ve şehit yakınlarıyla şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. [21/32] Bilecik'te protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Şehitliği'ndeki şehit mezarlarına karanfil bıraktı. [22/32] [23/32] [24/32] Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretlerinde bulunuldu. [25/32] FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki kabri başında anıldı. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. [26/32] [27/32] Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Komutanlığı Şehitliği'ne ziyaret düzenlendi. [28/32] [29/32] Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'nde program düzenlendi. [30/32] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Camisi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri şehitlere kabirleri başında dua etti. Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı üyeleri de kabirleri ziyaret etti. [31/32] Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Batman, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi. Programa katılan protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. [32/32]

Kartal gazisi Levent Gezmiş, şehitleri anmak ve hatıralarını yaşatmak için her yıl şehitliğe geldiklerini, onları unutmayacaklarını, her zaman gelmeye devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz'un, milletin yeniden bir araya gelme ve devletine sahip çıkma iradesini ortaya koyduğu bir gün olduğunu ifade eden Gezmiş, "15 Temmuz, bu milletin bir Kurtuluş Savaşı'dır. Yeniden var olma, yeniden bir arada olma mücadelesinin bir nişanıdır. Millet bilincinin bir kez daha pekiştiği, milletçe el ele verip devletimize nasıl sahip çıkacağımızı tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gündü 15 Temmuz." dedi.

Gezmiş, o gece yaşananların unutulmaması gerektiğini, darbe girişimi için kullanılan "tiyatro" nitelemesinin gazileri ve şehit ailelerini derinden yaraladığını vurguladı.

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Gazi Ergin Yapıcı da gazi olmaktan ve ülkesine hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

15 Temmuz gecesi Harbiye'de TRT binası önünde vurulduğunu, o günü unutamadığını belirten Yapıcı, "Hala oraya gidiyorum. Oradaki anıları, oradaki yeri tekrardan görüyorum. Vurulduğum yeri görüyorum, bakıyorum. Buraya geliyorum, buraya bakıyorum. Diyorum ki 'Orada olacağıma burada olmak istiyorum.'" diye konuştu.

Yaşadıklarını "takdiriilahi" olarak değerlendiren Yapıcı, "Demek ki takdiriilahi, Cenabıallah'ın takdiriymiş ki bize bunu nasip etmiş. Nişanımızı takmış, nişanlamış bizi. Şükürler olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Şehitlikte büyük duygular yaşadığını söyleyen Yapıcı, 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı

Şehit aileleri, yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar şehitlerin kabirleri başında dua etti, karanfiller bıraktı.

Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Camisi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri şehitlere kabirleri başında dua etti. Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı üyeleri de kabirleri ziyaret etti.

Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı üyeleri de Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek burada anma programı gerçekleştirdi.

Programda vakfın basın açıklamasını okuyan Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı Genel Başkan Vekili İsmet Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Erdoğan, 15 Temmuz'un karanlığın aydınlığa dönüştüğü, milletin tanklara ve silahlara karşı sarsılmaz iradesini ortaya koyduğu bir destan olduğunu ifade ederek, "Tam 10 yıl önce bugün, bu aziz millet canından aziz bildiği vatanını, bayrağını ve mukaddesatını korumak için göğsünü kurşunlara siper etti." dedi.

Şehitlerin hatırasını sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, 15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olmadığını belirterek, "15 Temmuz sadece bir takvim yaprağı ya da geçmişte kalmış bir hüzün günü değildir. Aynı zamanda bir milletin topyekun kıyamı, esaret zincirlerini parçalayan iradesi ve vatan sevgisinin imandan geldiğinin en somut kanıtıdır." diye konuştu.

İstanbul'daki camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacı askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren vatandaşlar için kentteki camilerde öğle namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Taksim ve Büyük Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm ilçelerdeki camilerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programlarda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Taksim Camisi'nde de şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Mevlidin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından cami avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

İstanbul'da 15 Temmuz şehitlerini anmak için özel anı alanları kuruldu

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle aziz şehitler rahmetle yad ediliyor.

Gazilere duyulan minnet ifade edilen etkinliklerde, 10. yıl anısına hazırlanan programlarla ortak hafıza canlı tutuluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda kurulan dijital deneyim alanı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Meydanın en yoğun noktalarından birine kurulan alanda ziyaretçiler, dijital ekranlar aracılığıyla oluşturulan "hatıra ağacına" duygu ve düşüncelerini bırakabiliyor.

Gün boyunca alana gelen çok sayıda kişinin 15 Temmuz'a ilişkin mesajları ekrana yansıtılırken, farklı dillerde yazılan notlar dikkati çekiyor.

Yabancı turistlerin ağırlıklı olarak barış, kardeşlik ve birlik temalı mesajlar bıraktığı, İstanbulluların ise 15 Temmuz şehitleri için rahmet dileyip dua ettiği görüldü.

Bazı ziyaretçiler aileleriyle alanı gezerken, dijital uygulamalar aracılığıyla anılarını kaydetti.

Deneyim alanında, o gece yaşananları anlatan görsel içerikler ve dijital sunumlar da ziyaretçilere sunuluyor. Meydandan geçen vatandaşlar ve turistler, alanın önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, gün boyunca zaman zaman kuyruklar oluştu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'nın gecesinde vatandaşların demokrasiye sahip çıkmak için toplandığı önemli noktalardan biri olan Taksim Meydanı'nda kurulan alan, o gecenin simge noktalarından Cumhuriyet Anıtı'nın hemen arkasında yer alıyor.

Ziyaretçiler, buradaki dijital uygulamalar aracılığıyla duygu ve düşüncelerini paylaşırken, 15 Temmuz şehitlerini de anıyor.

Taksim'deki dijital deneyim alanının, gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.

"Sessiz Tanıklık Enstalasyonu" ziyaret ediliyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki anma programlarında Üsküdar Meydanı'nda da etkinlik düzenlendi.

Meydanda, milletin gösterdiği fedakarlığı gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu" açıldı.

Burada, 253 şehit adına Türk bayrağı yer alırken, isim, doğum tarihi ve memleket bilgilerine yer verildi.

Ziyaretçiler, 15 Temmuz şehitleri için rahmet dileyip dua etti.

15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri Beykoz'da anma etkinliğine katıldı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Beykoz Belediyesi ve Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen anmaya vatandaşların yanı sıra Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de katıldı.

Ürkmezer, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un yıl dönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin unutulmayacağını belirten Ürkmezer, o gece bir an bile düşünmeden, geride sevdiklerini bırakarak sokağa çıkan, vücutlarını siper edip darbecilere geçit vermeyen gazi ve şehitlerin kendilerinin birer kahramanı olduğunu kaydetti.

Ürkmezer, 15 Temmuz'un işgal girişimi olduğunu dile getirerek, bu darbe girişiminin dünyada örneğinin bulunmadığını anlattı.

Türk milletinin yaşam damarlarına müdahale edildiğinde göstereceği tepkiyi kimsenin tahayyül edemeyeceğine dikkati çeken Ürkmezer, "İşte bunu Çanakkale Savaşı'nda da gösterdik, Kurtuluş Savaşı'nda da gösterdik. Yıllarca Anadolu'yu mesken tutan atalarımız sayesinde bunu gösterdik. Bundan yıllar sonra insanlar geriye dönüp baktığında, '15 Temmuz'da da bir an bile düşünmeden kendini feda eden, kanını canını vermekten bir an bile geri durmayan insanlar sayesinde biz hala bu Anadolu'yu mesken tuttuk, yurt tuttuk.' diyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ise Beykoz'un 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne en yakın ilçe olduğunu söyledi.

Beykoz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından alana ilk çıkan ve darbe girişimine karşı koyan önemli bir ilçe olduğunu belirten Gürzel, demokrasiye verdikleri destek dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle gurur duyduğunu ifade etti.

İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Özgür Erken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Dağ ve İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü’nün de katıldığı program, İlçe Müftüsü Muhammet Likoğlu’nun duasının ardından sona erdi.

15 Temmuz Şehidi Ömer Takdemir, Ankara'da kabri başında anıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında ilk olarak Çubuk Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Programda, Camii Kebir İmamı Uğur Arslan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, törende şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra şehit Takdemir'in Yakuphasan Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ayrıca, şehit yakınları ve 15 Temmuz gazilerine Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket verildi.

Bakır, programda yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim, aileleri başta olmak üzere hepimize onların şefaatini nasip etsin. Bizleri de şehitlerimizin emanetine sahip çıkan kullarından eylesin." dedi.

Demirbaş da şehit Takdemir'i ve 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşları rahmetle andıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

“15 Temmuz şehidimiz Ömer Takdemir'i ziyaret ettik. O gece bu vatan için gençlerimiz, büyüklerimiz tankların önüne yatarak büyük bir destan yazdı. Tek vatanımız, tek bayrağımız ve tek ezanımız için Türk milletinin nasıl birlik olduğunu tüm dünya gördü. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.”

Programa, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Soner Asıl, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, kurum temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

İzmir

İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği'nde organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edildi.

Vali Süleyman Elban, Hava Şehitliği Ziyaretçi Defteri'ni imzaladı.

Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile protokol üyeleri kabirlere karanfil bıraktı.

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve ardından Polis Şehitliği'ne geçildi. Alanda, şehitler için dualar edildi.

Şehit yakınlarıyla görüşen Çiftçi, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

Bakan Çiftçi'nin, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki kabirlerin başında dua ettiği sırada zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

Törene, Çiftçi'nin yanı sıra bakan yardımcıları, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İçişleri Bakanlığına bağlı kurumların yöneticileri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler katıldı.

Uşak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uşak'ta iki yerde anma programı düzenlendi.

Şekerevleri Mezarlığı'ndaki Uşak Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in köyü Yoncalı'ya gidildi.

Burada da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, mezara karanfil bırakıldı.

Programlara Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile il protokolü katıldı.

Denizli

Denizli'de Asri Mezarlık'taki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger ile protokol üyeleri şehit asker ve polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Köşger ve beraberindekiler, daha sonra darbe girişiminda gazi olan Alptekin Esirgün'ü evinde ziyaret etti.

Aydın

Aydın'da Tellide Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, Vali Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Garnizon Komutanı Albay Metin Şimşek ile şehit ve gazi dernekleri anıta çelenk sundu.

Vali Varol'un şehitlik defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Protokol üyeleri daha sonra Kemer Mezarlığı şehitliğine geçip mezarlara karanfil bıraktı.

Manisa

Manisa Garnizon ve Polis Şehitliği'ndeki anma törenine Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile il protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Hatuniye Camisi'nde öğle vakti mevlit okundu, namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak, Sakarya'daki mezarı başında anıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevdeyken, darbe girişimini bastırmaya çalıştığı sırada çıkan çatışmada şehit olan Gökbayrak, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Hanlıköy'deki mezarı başında anıldı.

Fotoğraf : Uğur Subaşı/AA

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Müftüsü Mehmet Aşık, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin ailesini de evinde ziyaret etti.

Gaziantep

Gaziantep Valiliğince kent merkezindeki tüm camilerde öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Tarihi Aleybey Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Soykök dua etti.

Soykök, şehitleri anmak için bir araya geldiklerini belirterek, vatan sevgisini ve şehadet özlemini yaşatmanın önemine dikkati çekti.

Programa, Vali Yardımcısı İlker Eker, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından vatandaşlara lokma ve şerbet ikram edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dua edildi.

Dergah Camisi'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Metehan Toy, protokol üyeleri, polis, asker ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara aşure, şeker ve gül suyu ikram edildi.

Malatya

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dua edildi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Erekici, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara lokum, gül suyu ile aşure ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edilerek şehitler için mevlit okutuldu.

Etkinlikler kapsamında Adıyaman Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Abdullah Küçük ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Daha sonra Meydan Camisi'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dua edildi.

Programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki protokol üyeleri, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Vali Ünlüer ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Mevlid-i Şerif ile Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler şehitler için dua etti.

Programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, İl Jandarma Komutanı Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Yiğit ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'taki kabri başında anıldı

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki kabri başında anıldı.

Türkoğlu Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, şehit polis memuru Niyazi Ergüven'in annesi Saadet Ergüven'i evinde ziyaret etti.

Vali Ünlüer ve beraberindeki heyet, daha sonra 15 Temmuz gazileri Hacı Demirci, Serkan Yeşilay ile gazi polis memuru Mücahit Türkoğlu'nu evlerinde ziyaret ederek fedakarlıkları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkan Vekili Cihan Çağlar Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Edirne

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi.

Vali Yunus Sezer'in katıldığı programda, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Fotoğraf : Semay Ezgi Özçetin/AA

Sezer, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Programa, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ile vatandaşlar katıldı.

Edirne'de Selimiye Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Kurum müdürleri, emniyet mensupları ve vatandaşların katıldığı program sonrası mevlit şekeri ikramında bulunuldu.

Öte yandan Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 15 Temmuz'da şehadete yürüyen 253 şehidin ruhları için okunan 2 bin 530 hatmi şerifin duası başta Selimiye Camisi olmak üzere Uzunköprü, Lüleburgaz ve Kırklareli'ndeki selatin camilerde yapıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin rahmet ve minnetle, gazilerin ise şükranla yad edildiğini belirtti.

Bundan 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen Türk milletinin, tanklara, silahlara ve ihanete karşı imanı, cesareti ve vatan sevgisiyle destan yazdığını ifade eden Turan, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, milli iradenin, demokrasiye bağlılığın ve bağımsızlık aşkının tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir zafer olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

Hızırbey Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş ve müezzinler tarafından mevlit ve kasideler okunarak dualar edildi.

Programa, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Fotoğraf : Mesut Karaduman/AA

Daha sonra Vali Recep Soytürk ile beraberindekiler, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tekirdağ'da Orta Cami'deki programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt, Malatya'daki mezarı başında anıldı

Ankara'da özel şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken Kızılay'da darbe girişimi gecesi helikopterden açılan ateş sonucu şehadet mertebesine yükselen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt, Malatya'nın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Erekici, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Burada konuşan Vali Seddar Yavuz, aziz milletin hain darbe teşebbüsünü cesaretiyle engellediğini, küresel istihbarat örgütlerinin taşeronluğuna soyunan FETÖ'nün hak ettiği cevabı azim milletten ve kutlu devletten aldığını ifade etti.

Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Antalya

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki kabri başında anıldı.

Fotoğraf : Yiğithan Yıldız/AA

Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma programına şehit Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, babası Zeki Kılınç ile Antalya Valisi Hulusi Şahin, il protokolü üyeleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi. Vali Şahin ve beraberindekiler, diğer şehit mezarlarına da karanfil bırakarak ailelere taziyelerini iletti.

Muğla

Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı ziyaret edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık anı defterini imzaladı.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda 10. yıla özel 10 fidan dikimi yapıldı.

Daha sonra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar ile diğer protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın kabrinin de bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.​​​​​​​

Isparta

Isparta’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Karaağaç Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz şehidi Eker'in anne babası gururu ve acıyı bir arada yaşıyor

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, hem oğullarının acısını hissediyor hem vatan ve millet adına gurur yaşıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kemer Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Fotoğraf : Ferdi Uzun/AA

Şehitliği ziyaret eden Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü.

Eker, gazetecilere oğlunun sesini, yüzünü özlediğini söyledi.

Çocuğuna doyamadığını belirten Eker, "Burası onun evi. Onun evini görmeye geliyorum. Onun özlemiyle yaşıyorum. Onun resimleriyle, elbiseleriyle konuşuyorum. Bir anne nasıl yanıyor bilemezsin. O mertti, dürüsttü, yakışıklıydı. Oğluma kıydılar. Oğlumu evlendiremedim, torun göremedim, doyamadım oğluma." dedi.

Eker, FETÖ mensuplarının idam edilmesini istediğini vurgulayarak, "Allah en büyük cezayı onlara versin. 'Vatanım' diye koştu oğlum. Bayrağını, vatanını seviyordu. Gözü karaydı, korkmazdı. Benim oğlum cesurdu. Küçüklükten öyle yetişti. Bu vatan, bu toprak bizim." diye konuştu.

Baba Nihat Eker de 10 yıldır acı çektiklerini söyledi.

Darbe girişimi sırasında şehit olanların vatanı ve milleti için canlarını feda ettiğini belirten Eker, şöyle dedi:

"Milletimizden Allah razı olsun, herkes dışarı çıktı, anında müdahale oldu. Sabaha kadar hiçbir tane şey kalmadı, hepsi yakalandı. Çok gururluyuz, vatan ve millet için gururluyuz. Allah'a şükür yine de payidar kaldı devletimiz, mahşere kadar ülkemiz devam edecek. Hiçbir zaman da kimse bu şeye yeltenmesin. Bu devlet yıkılacak bir devlet değil, tarihler boyu dünyaya hükmetmiş bir Osmanlı var."

Fotoğraf : Zehra Ongan/AA

Eskişehir'de 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ve arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Alikan Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Programda protokol üyeleri, şehit Dalgıç'ın mezarına kırmızı gül bıraktı.

Saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Katılımcılar, programın ardından şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Alikan Mahallesi'nde bulunan ailesini ziyaret etti.

Samsun

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı ile beraberindekiler, Kıranköy Mezarlığı ile Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti. Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek şehit kabirleri ziyaret edildi.

Şehitlik önünde 15 Temmuz Çankırı Bisiklet Turu'nun başlatılmasının ardından Kent Meydanı'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim Çadırı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Törene Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliğinde düzenlenen anma programında dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Vali Meftun Dallı, beraberindeki kamu kurum temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Buradaki programın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Tokat

Tokat Garnizon Şehitliğinde düzenlenen anma programında dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Vali Abdullah Köklü, beraberindeki kamu kurumu temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Buradaki programın ardından Köklü ve beraberindekiler, Ali Paşa Camisi'ndeki mevlit programına katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, milletçe gösterilen fedakarlığın asla unutulmayacağını ifade etti.

Programa, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı. Programın ardından Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Aktaş, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında, o gece yaşananları unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gün boyunca çeşitli anma programları düzenleneceğini söyledi.

Milletin iradesine kastedenlere karşı verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Düzce

Düzce'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an okundu, dualar edildi ve şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Düzce İl Müftülüğünce Merkez Büyük Cami'de öğle namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

İlahilerin ardından yapılan duaların şehitlerin ruhlarına armağan edilmesiyle sona eren programa, Düzce Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdulvahap Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polis ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan, memleketi Düzce'de anıldı

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki kabri başında anıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Programa, şehidin babası Ramazan Baysan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkan yardımcıları Okan Kaltu ve Hasan Günden, Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdulvahap Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra şehit Baysan, Beyköy beldesindeki kabri başında anıldı.

Protokol üyeleri, burada okunan duanın ardından şehidin ailesinin evine de ziyarette bulundu.

15 Temmuz şehidi polis Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı

Bolu Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Müftülüğü görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından tüm şehitler için dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.

Programa, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Rıfkı Kulaksız, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İyipar, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öptü

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Özen'in babası Metin Özen, oğlunun mezarının başına geldi.

Burada oğlunun mezarını temizleyen baba, daha sonra mezar taşında bulunan resmini öptü, karanfil bıraktı, dua etti.

Baba Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatın devam ettiğini ancak duygularının derin olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz şehidi Ümit Çoban, Amasya'daki kabri başında anıldı

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Ümit Çoban, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gümüşhacıköy Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Cennet Şahin, şehit Çoban'ın mezarına karanfil bıraktı.

Kaymakam Güneş, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu belirterek, o gece canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.

Güneş, birlik ve beraberliğin korunmasının, milli ve manevi değerlere sahip çıkılmasının şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en önemli sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Murat Zorluoğlu, protokol üyeleriyle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, DSP İl Başkanı Ali Artun, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Vali Zorluoğlu, şehit olan polis memuru Halit Gülser'in, Dicle ilçesinin kırsal Pekmezciler Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu anma programında, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.

Şehidin mezarına karanfil bırakan Zorluoğlu, kahraman şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Zorluoğlu, daha sonra beraberindekilerle Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun aynı mezarlıkta bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.

Buradaki programın ardından Ergani ilçesine geçen Zorluoğlu, İstanbul'da darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Yayvantepe Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulundu.

Vali Zorluoğlu, şehidin yakınlarıyla görüştü, şehidi rahmetle andıklarını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesinin ardından Zorluoğlu, şehidin yakınları ve katılımcılarla şehidin kabrine karanfil bıraktı.

Vali Zorluoğlu, buradaki anma programının ardından şehidin babası Mehmet Çoban'ı ilçenin Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Kabir ziyaretlerine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, DSP İl Başkanı Ali Artun, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Mardin

Mardin Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri iştirak etti.

Vali Akkoyun ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Akkoyun, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın kabrini ziyaretinde şehidin babası Şeyhmus ve annesi Emine Kaya ile görüştü.

Vali Akkoyun, daha sonra kentteki şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Vali Akkoyun, darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Velid Bekdaş'ın Midyat ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu anma programında, İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

Vali Akkoyun, şehidin yakınlarıyla görüşerek, şehidi rahmetle andıklarını belirtti.

Akkoyun ve beraberindekiler daha sonra İstanbul'da tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu omuriliğinden yaralanan ve 2 yıl önce Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ın Şenköy Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulunarak, dua etti.

Ziyaretlere, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da da Harput Şehitliği, Garnizon Şehitliği ve İcadiye Şehitliği'nde düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, ziyaretlerin ardından gazetecilere, şehitlikleri ziyaret ederek kahraman şehitlerin ruhuna dua okuduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hatipoğlu, gazilerin huzurunda saygıyla eğildiklerini ifade etti.

15 Temmuz'da tüm milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde kenetlendiğini ve iradesinin başka bir boyunduruğun altına girmeyeceğini gösterdiğini anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

“Diğer yandan da kahraman silahlı kuvvetlerimizin üniformalarını, silahlarını çalmış olan mankurtlar, şakiler ülkemize onulmaz acılar yaşattılar ancak kahraman ordumuzun 2 bin 200 yıllık tarihinde hiçbir zaman için olmayan sivillere veya masumlara ateş açılması gibi hususlar bizi lekeleyemez, aziz milletimizi ve kahraman ordumuzu. Bu gafiller sürüsü muhakkak ki hak ettiği cezayı almıştır, almaya devam edecektir ama en önemli tokadı milletimizin sinesinden yemiştir.”

Programlara, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da ise Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua edildi.

Vali Ekrem Canalp, programa katılan şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Törene, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Şırnak

Şırnak'taki programda 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı ziyaret edildi, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu burada Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Daha sonra Vali Birol Ekici ve protokol üyeleri "Şehitlik Anıtı"na karanfil bıraktı.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için mevlit okutuldu

Şırnak'ta İl Müftülüğü koordinesinde İsmetpaşa Mahallesi Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra Vali Birol Ekici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Anma ve Deneyimleme Çadırı"nı ziyaret etti.

Çadırda, 15 Temmuz gecesinin tarihsel seyrini anlatan video gösterimi izlendi, ardından meydanda kurulan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi gezildi.

Etkinliklere, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Vali Çelik ve beraberindekiler, daha sonra Bingöl Belediyesinin yanında kurulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Çadırı'nı ziyaret etti.

Programlarda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Erdal Çelik, vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Şehitler için mevlit okutuldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Solhan Ulu Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Fatih Baz tarafından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Vatandaşlara cami çıkışında gülsuyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Kaymakam Okan Ayaz, Belediye Başkan Vekili Sabahattin Kıvanç, İl Genel Meclis Üyesi Mehdi Sevinç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'teki Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programa katılan Vali Kemal Kızılkaya, "Şehitlik Defteri"ni imzaladı.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz'un, milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain darbe girişiminin milletin sarsılmaz inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle bertaraf edildiği şanlı bir dirilişin adı olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

“Sizler, gözünüzü kırpmadan canınızı feda ederek bu toprakların bağımsızlığını, al bayrağımızın ebediyen hür dalgalanacağını, ezanlarımızın ebediyen susmayacağını ve bu milletin istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiniz. Emanetiniz olan bu aziz vatan, milletimizin birlik ve beraberliğiyle ilelebet payidar kalacaktır. 15 Temmuz gecesi yazılan destan, milli iradenin, demokrasiye bağlılığın ve vatan sevgisinin en güçlü nişanesi olarak tarihimizde müstesna yerini almıştır.”

Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri daha sonra şehitlikteki kabirlere gül bıraktı.

Programlara, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ve diğer protokol üyeleri, Kartal Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından dua edildi.

Daha sonra Vali Çiçek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit aileleriyle sohbet etti.

Vali Çiçek, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin daha dün gibi hatırlandığını, tüm Türkiye'nin büyük bir direniş gösterdiğini söyledi.

Kayseri'nin günlerce meydanı doldurduğunu belirten Çiçek, kentin ülkenin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısına ilk dikilecek şehirler arasında yer aldığını kaydetti.

Protokol üyeleri, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi'ndeki "İrade Bizim, Zafer Bizim" adlı sanat sergisinin açılışına katıldı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlattı.

Öte yandan, sanat galerisinin bahçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin kullandığı tanklar ve açılan ateşler sonucu hasar gören iki araç da sergilendi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi. Vali Sarıibrahim ve protokoldekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Sarıibrahim, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Ardından Nur Cami ve Külliyesi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kırşehir

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ayrıca, 15 Temmuz şehitleri Gökhan Yıldırım'ın Kaman ilçesine bağlı Kargın Yenice köyü, Ayhan Keleş'in de Kurancılı beldesindeki kabirlerinde de dua edildi.

Etkinlikler kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından şehitler için dua edildi.

Nevşehir

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile protokol üyeleri, Taşlıbel Kabristanlığı'nı ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Konya

Konya Valisi İbrahim Akın ile protokol üyeleri, Konya Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Program kapsamında Kapu Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif merasimi düzenlendi.

Öte yandan, Konya'da Taş Bina Kültür Sanat'ta açılan 15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Üniversiteler tarafından düzenlenen sergiler de şehir meydanlarında ziyarete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce de Selçuklu Atletizm Pisti'nde Milli Birlik ve Beraberlik Koşusu düzenlendi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun dua okumasının ardından Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve il protokolü şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Aktaş ve beraberindekiler, Zafer Meydanı'ndaki "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Ömer Süt, burada 15 Temmuz'un unutturulmaması için oluşturulan "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi" hakkında bilgi verdi, ziyaretçilerin 10 gün boyunca burayı gezebileceğini belirtti.

Anı çadırının gezilmesinin ardından Aktaş ve beraberindekiler, Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'ndeki kitap sergisini ziyaret etti.

Karaman

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ve protokol üyeleri, Karaman Şehir Mezarlığı'ndaki Garnizon ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Çiçek ve beraberindekiler daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammed Yalçın'ın Kazımkarabekir ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'ndeki anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından şehitler için yapılan duanın ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Aksaray Valisi Murat Duru, şehitlik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmayacağını ifade eden Duru, "Şehitlerimizi de unutmayacağız. Cesur yürekli Ömer Halisdemir'in şahsında, şehit Önder Güzel'in şahsında bütün şehitlerimizi asla unutmayacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Anma programına, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, MHP Aksaray İl Başkanı Burhanettin Karataş, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Aksaray Baro Başkanı Erçin Mevlüt Düzgün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samet Öztürk, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Seyhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için kentteki din görevlileri ve Kur'an Kursu öğrencileri tarafından okunan 2 bin 520 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Tunç ve vatandaşların katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Cami çıkışında katılımcılara mevlit lokumu ikram edildi.

Mersin

Mersin'de ise Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için okunan Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve Mersin Müftüsü Mustafa Topal'ın katıldığı programda cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mersin'de şehit yakınları, Toroslar ilçesi Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve diğer ilgililer şehit aileleriyle görüştü, mezarlara karanfil bıraktı.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ahat Taşcı tarafından şehitler için dua edildi.

Hatay

Hatay'da da Habib-i Neccar Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Şehitler için dua edilen programa, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, kurum müdürleri, parti temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri programın ardından caminin karşısında kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı"nı ziyaret etti.

Burada 15 Temmuz'u anlatan video içeriklerini izleyen Vali Masatlı daha sonra anı defterini imzaladı.

Antakya Şehitliği'nde de anma töreni düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Törene Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, kurum müdürleri, parti temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Program protokol üyelerinin şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.

Bursa

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen anma programları kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı şehitlikleri ziyaret edildi.

Protokol üyeleri, Hamitler Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Ardından Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret eden protokol, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Şehitlik ziyaretlerinin ardından Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Programa, Vali Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Şehitler Abidesi'nde düzenlenen program, Vali Ömer Toraman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda daha sonra protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı.

Program, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kürşat Albayrak, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Paul Crawford, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan ziyaretçiler de otobüslerle geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ni ve şehitlikleri dolaştı.

Kütahya

Kütahya'da, şehit yakınları ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

İl Müftülüğü görevlileri, ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal ise dua etti.

Kur'an kursu öğrencileri, şehit yakınları ile protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, hain darbe girişiminin millet tarafından nasıl bastırıldığını ve birlikte olunduğunda karşılaşılan zorlukların nasıl üstesinden gelindiğinin farkındalığını artıracaklarını belirtti.

Işın ve diğer protokol üyeleri kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Etkinlikler kapsamında tarihi Ulu Cami'de şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Bilecik

Bilecik'te protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve tören mangasınca saygı atışı yapılmasıyla başladı.

Daha sonra Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ardından Vali Sözer, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Vali Sözer, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz Türk milletinin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiğini söyledi.

O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunun milletin iradesine pranga vurulamayacağının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

“Yazılan bu destan, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği vatanın, bayrağın ve milli iradenin kararlılıkla korunacağının en güçlü nişanesi olmuştur. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı ruh ve kararlılıkla, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecektir.”

Organizasyon, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua okunmasıyla sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Yalova

Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen kahvaltıyla başladı.

Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programa Vali Ahmet Hamdi Usta, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Vali Usta, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

FETÖ mensuplarının milletin imkanlarıyla yetişmelerine rağmen silahlarını kendi vatandaşlarına doğrultmasının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamasının büyük bir ihanet olduğunu belirten Usta, buna karşın vatandaşların meydanlara çıkarak darbe girişimini engellemesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı zorluklara karşı güçlü refleks gösterdiğini dile getiren Usta, 15 Temmuz'un bunun en açık örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıktığını belirten Usta, "Bu necip millet, söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla 253 şehit ve 2 bin 737 gazi pahasına cumhuriyetine, devletine ve demokrasisine sahip çıktı. Bundan sonra da aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.

Usta, Allah'tan millete bir daha böyle acılar yaşatmamasını dileyerek, benzer girişimlerde bulunmayı düşünenlerin de Türk milletinin göstereceği kararlılığı iyi hesaplaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin artık, kendisine biçilen rolleri kabul eden değil, uluslararası alanda söz sahibi olmak isteyen bir ülke olduğunu aktaran Usta, milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine işaret etti.

Kahvaltı programının ardından protokol üyeleri, Şehir Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitliğini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, kent şehitliğine ziyarette bulundu.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Erzurum

Erzurum'da, Valilik koordinesinde Asri Mezarlık'taki şehitlikler ile Karskapı Şehitliği ziyaret edildi.

Şehitliklerde İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti, katılımcılar mezarlara karanfil bıraktı.

Programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Program çerçevesinde protokol üyeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de gazi ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Etkinlikler kapsamında öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okundu, hatim duası yapıldı.

Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'nde program düzenlendi.

Burada dua eden katılımcılar, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından il protokolü Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25. Hudut Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Vekili Menekşe Bekmez, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende Kars Valisi Ziya Polat, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kars Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Yavuz Yıldız, dua okudu.

Erzincan

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Recep Gündüz için Erzincan'ın Tercan ilçesinin Kurukol köyünde anma programı düzenlendi.

Şehit Gündüz'ün mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Gündüz ailesini ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu, beraberindekilerle Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994'te terör saldırısı sonucu şehit olan 9 vatandaşın da mezarlarını ziyaret edip dua okudu.

Ağrı

Ağrı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, şehitler için dua edildi.

Programa Vali Önder Bozkurt ve il protokolü katıldı.

Iğdır

Iğdır'da da Asri Mezarlık'ta etkinlik düzenlendi.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve beraberindekiler, Asri Mezarlık'taki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Burada şehitler için dua edilip kabirlere karanfil bırakıldı.

15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen, Van'daki kabri başında anıldı

Darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Erciş Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Hamuryen'in Çelebibağı Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Şehidin kabrine karanfil bırakan Kaymakam Ahmed Çelik ve beraberindekiler, daha sonra şehidin baba evini ziyaret etti.

Çelik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Etkinlik kapsamında kaymakamlık binası önünde "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Ardından Merkez Kara Yusuf Bey Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman, Bartın'da mezarı başında anıldı

Bartın Valiliğince düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, ilk olarak şehidin Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyündeki evinin önünde Kur'an tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Daha sonra Vali Nurtaç Arslan ile diğer yetkililer, şehidin mezarına karanfil bıraktı. Arslan ile diğer yetkililer, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet, kız kardeşi Hacer ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

Vali Arslan, gazetecilere, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını söyleyerek gazilere de sağlık dileğinde bulundu.

FETÖ'nün hain darbe girişimine milletin iradesiyle müdahale edildiğini ve millet iradesinin kazandığını belirten Arslan, "Bu yıl da 'İrade bizim, zafer bizim' mottosuyla anma programını gerçekleştiriyoruz. Bizim buradan çıkaracağımız dersler var, sonraki nesillere aktarmamız gereken gerçekler var. Bu süreçte bizler de elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Milletin üzerinde bir irade olmadığını bugün bir kez daha tekrar ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemizi ilelebet muhafaza etsin inşallah." diye konuştu.

Programa, Garnizon Komutanı Deniz Albay Serhat Sır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Baykal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.