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11 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 86 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 11 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 86 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
11 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 86 şüpheli tutuklandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da T.B. ve S.G'nin, Diyarbakır'da Ş.T'nin, Ankara'da R.A'nın, Gaziantep'te S.Y'nin, Şanlıurfa'da M.A'nın, Samsun'da G.A'nın, Bursa'da C.A'nın, Kocaeli'de F.M.T'nin, Tekirdağ'da A.E.A'nın ve Uşak'ta B.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik son 2 haftada operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

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Örgüt elebaşları T.B, Ş.T, R.A, S.Y, M.A, C.A. ve F.M.T'nin aralarında olduğu suç örgütü üyesi 142 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 86'sının tutuklandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlar sonucu 48 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 3 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 kumar makinesinin ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

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