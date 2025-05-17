11 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 86 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 11 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 86 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da T.B. ve S.G'nin, Diyarbakır'da Ş.T'nin, Ankara'da R.A'nın, Gaziantep'te S.Y'nin, Şanlıurfa'da M.A'nın, Samsun'da G.A'nın, Bursa'da C.A'nın, Kocaeli'de F.M.T'nin, Tekirdağ'da A.E.A'nın ve Uşak'ta B.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik son 2 haftada operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
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Örgüt elebaşları T.B, Ş.T, R.A, S.Y, M.A, C.A. ve F.M.T'nin aralarında olduğu suç örgütü üyesi 142 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 86'sının tutuklandığı bilgisini verdi.
“10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 86 TUTUKLAMA"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 17, 2025
➡️ İstanbul’da T.B. (tutuklandı) ve S.G’nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt),
➡️ Diyarbakır’da Ş.T.’nin (tutuklandı),
➡️ Ankara’da R.A.’nın (tutuklandı),
➡️ Gaziantep’te S.Y.’nin (tutuklandı),… pic.twitter.com/imSZLc94Mq
Yerlikaya, operasyonlar sonucu 48 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 3 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 kumar makinesinin ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.