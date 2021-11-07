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'11. Alkışı Hakedenler Ödülleri' Bodrum'da sahiplerini buldu

Uluslararası Alkışı Hakeden Haber Ajansı Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı (AA) adına ödülü, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yunus Çelik aldı.

Ali Ballı   | 07.11.2021
'11. Alkışı Hakedenler Ödülleri' Bodrum'da sahiplerini buldu Fotoğraf: Ali Ballı - Anadolu Ajansı

Muğla

Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle ilçedeki bir otelde düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş, radyoculuğun tıpkı gazeteciler gibi 24 saat görev yapan mesleklerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Erbaş, pozitif bir adım atarak "Alkışı Hakedenler" ödül törenini yaptıklarını, bu etkinliği 11 yıldır sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da radyonun hayatında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ilçenin 3 bir 500 yıllık yaşayan tarihi bir kent olduğunu anımsatarak, etkinliğin burada yapılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da 11 yıldır ödül geleneğini sürdüren yetkililere teşekkür ederek, radyonun insana geniş ufuklar kattığını, kendisinin de radyoda ekonomi programları yaptığını anlattı. 

Törende, Uluslararası Alkışı Hakeden Siyasetçi Ödülü CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na verildi. Uluslararası Alkışı Hakeden Belediye Başkanı Ödülü Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a verildi. Uluslararası Alkışı Hakeden Haber Ajansı Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı (AA) adına ödülü, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yunus Çelik aldı.

Bazı yerli ve yabancı sanatçıların da sahne aldığı gecede, birçok kişi farklı dallarda verilen ödüllerin sahibi oldu.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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