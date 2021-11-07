Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı sancak tevdi töreninde hudut kartallarına hitap etti
logo
Gündem

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile İran sınırında incelemelerde bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

Sarp Özer   | 07.11.2021
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile İran sınırında incelemelerde bulunuyor

Ankara

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne de katılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı

Benzer haberler

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile İran sınırında incelemelerde bulunuyor

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile İran sınırında incelemelerde bulunuyor

Bakan Akar, TSK komuta kademesiyle Azerbaycan Büyükelçiliğinin 'Zafer Günü' kutlamasına katıldı

Bakan Akar'dan tezkere değerlendirmesi: Bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terörist neredeyse hedef orası' vurgusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terörist neredeyse hedef orası' vurgusu
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü