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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
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Denizli'de 7 katlı binada çıkan yangın kontrol altında

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ali Bilge  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Denizli'de 7 katlı binada çıkan yangın kontrol altında

Denizli

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Binanın apart otel olarak faaliyet gösterdiği, yangının bodrum kattaki çamaşırhaneden çıktığı öğrenildi.

Vali olay yerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yangının çıktığı apart otelde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Coşkun, olay yerinde gazetecilere, yangının bodrum kattaki çamaşırhaneden başladığını ve dumanların binayı sardığını söyledi.

Apartta kalanların bazılarının kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirten Coşkun, diğer 11 kişinin itfaiye ekiplerince tahliye edildiğini ifade etti.

Coşkun, dumandan etkilenen 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerine ise ambulansta müdahale edildiği bilgisini paylaştı.

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