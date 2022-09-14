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Gündem

Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürüldü.

Orhan Pehlül   | 14.09.2022
Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman

Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman Bölge ve Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. 15 araçla müdahale ediyoruz. Vatandaşlar ve güvenlik güçlerimizin desteğiyle çalıştık. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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