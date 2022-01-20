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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarının programı belirlendi.

Serdal Kalaycı   | 20.01.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak turun programı şöyle:

8 Şubat Salı:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

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