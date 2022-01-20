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Spor, Futbol

Süper Lig'de üç haftalık program belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı duyuruldu.

Mutlu Demirtaştan   | 20.01.2022
Süper Lig'de üç haftalık program belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre söz konusu 3 haftanın programı şöyle:

24. hafta

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

25. hafta

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

26. hafta

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

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