Süper Lig'de üç haftalık program belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre söz konusu 3 haftanın programı şöyle:
24. hafta
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
25. hafta
11 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
26. hafta
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.