Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçlarının programı açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:
11 Şubat Salı:
20.30 Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor (Ülker)
12 Şubat Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
13 Şubat Perşembe:
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Kazım Karabekir)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.