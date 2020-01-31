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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçlarının programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.01.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçlarının programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

11 Şubat Salı:

20.30 Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor (Ülker)

12 Şubat Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

13 Şubat Perşembe:

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Kazım Karabekir)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

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