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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Hilmi Sever   | 31.01.2020
Medipol Başakşehir maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 

Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında sona eren turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39'a çıkardı. 

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Son 4 maçta 3. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı. 

Edin Visca gol sayısını 7'ye yükseltti

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Gençlerbirliği karşısında 2 kez fileleri sarsarak, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. 

Bu sezon ilk kez bir maçta iki gol atan Visca, ikinci yarıda kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu. 

Turuncu-lacivertli takımın maçtaki ilk golünü atan Enzo Crivelli ise ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. 

Medipol Başakşehir son 7 maçta da gol yedi

Turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında da kalesini gole kapatamadı. 

Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 7 maçta da kalesinde gol gördü. 

İstanbul ekibi, bu sezon geride kalan 20 maçta 21 gol yedi. 

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