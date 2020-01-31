İstanbul
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında sona eren turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39'a çıkardı.
Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Son 4 maçta 3. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.
Edin Visca gol sayısını 7'ye yükseltti
Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Gençlerbirliği karşısında 2 kez fileleri sarsarak, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Bu sezon ilk kez bir maçta iki gol atan Visca, ikinci yarıda kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Turuncu-lacivertli takımın maçtaki ilk golünü atan Enzo Crivelli ise ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.
Medipol Başakşehir son 7 maçta da gol yedi
Turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında da kalesini gole kapatamadı.
Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 7 maçta da kalesinde gol gördü.
İstanbul ekibi, bu sezon geride kalan 20 maçta 21 gol yedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.