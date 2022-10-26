Dolar
18.60
Euro
18.74
Altın
1,667.18
ETH/USDT
1,547.10
BTC/USDT
20,740.00
BIST 100
3,976.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu ve futbolculardan Biglia basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı

Emre Doğan   | 26.10.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

8 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor (Malatya Yeni)

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor (Kırbıyık Holding)

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor (Nef)

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor (Aktepe)

13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)

13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 (Ümraniye Şehir)

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK (Mümin Özkasap)

14.00 Altınordu-Bodrumspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu (Bolu Atatürk)

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare (Eryaman)

14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor (Eyüp)

15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni 19 Mayıs)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor (Vodafone Park)

10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928 (Gürsel Aksel)

15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor (Çaykur Didi)

17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor (Denizli Atatürk)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol (Stat henüz açıklanmadı)

21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den iki yeni rota
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi
Şarkıcı Gülşen'in "yurt dışına çıkış yasağı" güvence bedelini yatırması şartıyla kaldırılacak
Yargıtay Ceza Genel Kurulundan Cumhuriyet gazetesi davasına usulden bozma
İstanbul Havalimanı kulesi meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

Benzer haberler

Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Fenerbahçe, Rennes maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçlarını Diyarbakır ve Gaziantep'te oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Katar, 2022 Dünya Kupası için "tüm yolları açıyor"

Katar, 2022 Dünya Kupası için "tüm yolları açıyor"
Kaleci Harun Tekin, Eyüpspor ile tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor

Kaleci Harun Tekin, Eyüpspor ile tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet