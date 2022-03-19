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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 1. maçlarının programı açıklandı

Fatih Gazioğlu   | 19.03.2022
Ziraat Türkiye Kupası yarı final 1. maçlarının programı açıklandı

Ankara

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 1. maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, yarı final ilk maçında 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Aytemiz Alanyaspor da yarı final ilk maçında 20 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Demir Grup Sivaspor'u ağırlayacak.


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