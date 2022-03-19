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Spor, Futbol

Adana Demirspor evinde Medipol Başakşehir'i yendi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.

Bekir Ömer Fansa   | 19.03.2022
Adana Demirspor evinde Medipol Başakşehir'i yendi Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

18. dakikada Vargas'ın ceza sahası çizgisinde kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

30. dakikada kaleci Muric, savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'ten önce kalesini terk ederek ceza sahası dışında müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzanarak çıkardı. Ceza sahasına dönen topa Tayyip Talha Sanuç'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

İkinci yarı

48. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aleksic'in aşırtma kafa vuruşunda kaleci Muric'i geçen top ağlarla buluştu: 1-1

65. dakikada Balotelli'nin ceza yayında kullanıldığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

75. dakikada savunmanın hatası sonucu topu önünde bulan Bjarnason'un ceza yayından sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa hakim oldu.

80. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün kale sahası içine ön direğe pasında Bjarnason'un dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

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