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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası final maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Emrah Oktay  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Ziraat Türkiye Kupası final maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

İstanbul

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.


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