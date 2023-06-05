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Spor, Futbol

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Pendikspor ile Bodrumspor arasında yapılacak Spor Toto 1. Lig play-off final maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Emrah Oktay  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8 Haziran Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak müsabakanın hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği final müsabakasında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar üstenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.

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