'Yüz tanıma sisteminin her statta uygulanmalı'

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, yüz tanıma sisteminin her statta uygulanması için kanunlaşmasını temenni ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA/Halil Sağırkaya

ANKARA

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliklere ilişkin düzenlenen istişare toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların daha önceden başladığını hatırlatan Orman, "Gerek sayın bakanlarımız gerekse de bizler olaylara çok vakıftık. 6222 sayılı yasada düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı, onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa bir sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz. Zaten yeni sistem hızlı adım atmak için çok elverişli." diye konuştu.

Tüm statlarda yüz tanıma sisteminin uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili soruya ise Orman, "Kanunun detayları üzerinde bilgi vermem çok doğru değil. Tamamen üzerinde her şeyiyle uzlaşılmış değil. Mesela bizim stadımızda yüz tanıma sistemi var ve uyguluyoruz. Diğer statlarda da olursa uygulanır. İnşallah kanunlaşır, benim tavrım o." ifadelerini kullandı.

Erol Bedir: Deniz Türüç'le ilgili bir teklif yok

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise bakanların bürokratlarıyla beraber toplantıya katılmasının meseleye ne kadar ehemmiyet verildiğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Statlarımızda geçen yıla göre azalan şiddet olaylarının önümüzdeki dönemde daha da azalacağını ve minimum seviyeye ineceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Tabii bunu sadece yönetmeliklerle, yasalarla yapmak mümkün değil." diyen Bedir, şunları kaydetti:

"Bu bir eğitim meselesi. Önümüzdeki dönem içerisinde özel güvenlik görevlilerinin İçişleri Bakanlığınca eğitilmesi, bizim taraftarlarla olan iletişimlerimizin daha değişik düzeye taşınmasıyla birlikte... Biz sadece sahalarda futbol oynayacağız. Onun dışındaki kavgayı, gürültüyü, kötü görüntüleri inşallah görmeyeceğiz."

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, "Deniz Türüç için resmi bir teklif var mı?" şeklindeki bir soru üzerine, şu görüşleri paylaştı:

"Deniz Türüç'le ilgili bir teklif yok. Bugün Türkiye'deki başkanların hepsiyle beraberdik. Kimse bir şey söylemedi. Yurt dışından bir şey varsa bu haberi henüz kuşlar getirmedi."

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş-Halil Ibrahim Avsar