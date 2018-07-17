Fotoğraf: AA/Bayram Altuğ

LOZAN

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Kesinlikle transfer yapmak istiyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu, hangi pozisyonlara oyuncu ihtiyacımız olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, hangi pozisyonları güçlendirmemiz gerektiğini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Bir stratejimiz var ve o doğrultuda ilerliyoruz." dedi.

İsviçre'nin Lozan kentinde devam eden kampta düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Comolli, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yapacaklara ilk maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Comolli, transfer sezonunu "dedikodu" dönemi olarak adlandırarak, "Çok iyi bir oyuncu grubumuz var ve burada son 8-9 gündür birlikte çalıştığımız herkes tamamen Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya odaklanmış durumda. Transferleri konuşuyorsunuz buna evet ama buradaki oyuncu grubunu da unutmamanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Comolli, ilgilendikleri oyuncuların halen kendi takımlarıyla idmanlara devam ettiği bilgisini paylaştı.

Comolli, "Eğer Şampiyonlar Ligi'nden önce yeni oyunculara imza attırırsak bu oyuncular kendi takımlarından fit bir şekilde gelecek buraya. Dolayısıyla antrenman ve maç yapmaya hazır bir şekilde gelecekler. Ondan sonraki aşamada Cocu maçlarda yer alıp almayacaklarına karar verecek. Görüşme halinde olduğumuz tüm oyuncular Cocu'nun oyun felsefesine uygun oyuncular." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin UEFA ile finansal anlaşmasının devam ettiğini ve bir sezon boyunca buna uymak zorunda olduklarının altını çizen Comolli, şöyle konuştu:

"Şu anda dünyanın bütün paraları da bizim elimizde olsa bu parayı harcayamazsınız. Çünkü bu bir kural. UEFA'nın kuralı. Biz bu kuralı delemeyiz. Bu nedenle yapacaklarımız son derece kısıtlı. UEFA ile iletişim halindeyiz ve diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Ama şunu söylemeliyim; önümüze konulan bu sınırlamalarla kulubümüzün başa çıkması çok zor."

Comolli, Kulüp Başkanı Ali Koç'un 24 Temmuz'da FBTV'de canlı yayına çıkarak, kulubün finansal durumu ve Finansal Fair Play (FFP) hakkında bilgilendirme yapacağı bilgisini paylaştı.

"100'den fazla oyuncu takip ediyoruz"

Basın toplantısında transfer ağırlıklı soruları cevaplayan Comolli, "Peşinde olduğumuz oyuncular gerçekten çok iyi oyuncular. Bu çok iyi oyuncuları buraya getirebilmek için tabii ki bir rekabet içine girmek zorundayız. Bunların peşinde olan başka kulüpler de var." dedi.

Comolli, Ferdi Kadıoğlu'nun transferine değinerek, bu transferde Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun kilit rolü oynadığını söyledi. Comolli, 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ettiklerini aktararak, Ferdi'nin de takip ettikleri oyunculardan biri olduğunu ifade etti.

Hiç oyuncu transfer etmedikleri yönündeki eleştirelere tepki gösteren Comolli, çok iyi 3 genç oyuncuyu kadrolarına kattıklarını vurguladı.

Comolli, şunları kaydetti:

"Bu transfer döneminde hiçbir şey yapmadık, hiçbir oyuncu transfer etmedik gibi bir durum söz konusu değil. Eğer transfer dönemi bugün kapanıyor olsa transferin ilk döneminden daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Zaten başkanımızın seçim kampanyasında belirttikleri doğrultusunda şu anda yolumuza devam ediyoruz. Onun söylediği şuydu, 'Biz iyi genç oyunculara ilgi duyacağız. Genç oyunculara yatırım yapacağız.' Bakış açımızın da bu şekilde olması gerekiyor."

"Bir stratejimiz var"

Transferde tecrübeli olduğunu ve yirmi yıldır bu işi yaptığına dikkati çeken Comolli, transferde imza atılana kadar hiçbir şeyin garanti olmadığını vurguladı.

Comolli, kulübü FFP açısından zorlayacak hiçbir transfer yapmayacaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"O yüzden kesinlikle imza atmadan her şeyin olabileceğini, transfer anlaşmalarının bozulabileceğini gayet iyi bir şekilde biliyorum. O yüzden 'kesin oyuncu alırız, buraya oyuncu getireceğiz' diyemiyorum. Transfer sezonunda her şeyin yaşanabileceğini biliyorum. Kesinlikle transfer yapmak istiyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu, hangi pozisyonlara oyuncu ihtiyacımız olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, hangi pozisyonları güçlendirmemiz gerektiğini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Bir stratejimiz var ve o doğrultuda ilerliyoruz."

Fernandao'nun satılmasını acele bir karar olarak düşünmediğini ifade eden Comolli, bu transferin kulübün içinde bulunduğu şartlar ve oyuncu açısında da doğru karar olduğunu söyledi.

"Ali Koç Türk futbolunu da değiştirmek istiyor"

Comolli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dilediğinde soyunma odasına gidebileceğini ve kendilerinin de bu karara saygı duyacağını belirterek, "Başkan soyunma odasına gelirse maç sonu ya da devre arasında eminim ki önemli bir nedeni vardır. İstanbulspor maçında sordum gelecek misiniz diye 'hayır' dedi. İş konusunda birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Başkanımız Fenerbahçe'yi değiştirmek istiyor. Ama bunun yanında Türk futbolunu da değiştirmek istiyor. Seçimi kazanmasının sebebi buydu." değerlendirmesinde bulundu.

"UEFA'nın kontrolü altında ilerliyoruz"

Fenerbahçe'nin sezon hedefine ilişkin bir soru üzerine ise Comolli, şunları kaydetti:

"Büyük bir finansal zorluğun içerisindeyiz. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir dönemin içindeyiz. Bütün işlerimizi yaparken UEFA'nın kontrolü altında ilerliyoruz. Ama bu bize kesinlikle en iyisini, en iyisinin de en iyisini yapmama konusunda asla bahane vermez. Bu en iyi nedir? Buna cevap veremem. Bu cevap bende de sizde de hiç kimse de yok. Biz en başarılı noktaya gelmeye çalışacağız. Bu en başarılı nokta, ligi kazanmak mıdır, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır mı bilmiyorum. Ama biz bu zor durumdan çıkarabileceğimiz en iyi sonucu çıkarmaya gayret göstereceğiz."

Muhabir: Bayram Altuğ



