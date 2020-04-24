Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor pazartesi topbaşı yapacak

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Uygun, sosyal mesafeyi koruyarak pazartesi günü dörderli şekilde idman yapacaklarını bildirdi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 24.04.2020
Yukatel Denizlispor pazartesi topbaşı yapacak

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlisporlu futbolcular, pazartesi günü sosyal mesafeyi koruyarak gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesiyle takım olarak antrenmanlara ara veren futbolcular, 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacak.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelecek oyuncular, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, "Sosyal mesafeyi korumak için dörderli şekilde idman yapacağız. Sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Diğer yandan sağlık açısından tüm tedbirler alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bine yaklaştı
Hijyen ürünleri firması Trump'ın dezenfektan önerisi üzerine kullanıcıları uyardı
Almanya'da hafif solunum rahatsızlığı olanlara Kovid-19 testi yapılması isteniyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Benzer haberler

FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

Yukatel Denizlispor pazartesi topbaşı yapacak

Bakan Kasapoğlu'nun TFF ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla toplantısı başladı

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor 54 yaşında

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor 54 yaşında
Medipol Başakşehir Üst Yöneticisi Eröğüt: Düşüncemiz liglerin belirtilen fikstür ve statlarda tamamlanması

Medipol Başakşehir Üst Yöneticisi Eröğüt: Düşüncemiz liglerin belirtilen fikstür ve statlarda tamamlanması
'Fenerbahçe amatörlere en çok destek olan kulüp'

'Fenerbahçe amatörlere en çok destek olan kulüp'