Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

FIFA, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Mutlu Demirtaştan   | 24.04.2020
FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

İstanbul

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, salgından etkilenen futbol camiasını rahatlatma planının ilk adımı olarak birliğe üye 211 ülkenin futbol federasyonlarına toplamda 150 milyon dolara yakın finansal destekte bulunulacağı belirtildi.

Buna göre her federasyonun 2019 ve 2020 yılları için hak edilmiş ödemelerinin yanı sıra, en az 500 bin dolarlık para yardımı alacağı ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bine yaklaştı
Hijyen ürünleri firması Trump'ın dezenfektan önerisi üzerine kullanıcıları uyardı
Almanya'da hafif solunum rahatsızlığı olanlara Kovid-19 testi yapılması isteniyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Benzer haberler

FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

FIFA'dan federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek

Yukatel Denizlispor pazartesi topbaşı yapacak

Bakan Kasapoğlu'nun TFF ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla toplantısı başladı

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor 54 yaşında

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Kocaelispor 54 yaşında
Medipol Başakşehir Üst Yöneticisi Eröğüt: Düşüncemiz liglerin belirtilen fikstür ve statlarda tamamlanması

Medipol Başakşehir Üst Yöneticisi Eröğüt: Düşüncemiz liglerin belirtilen fikstür ve statlarda tamamlanması
'Fenerbahçe amatörlere en çok destek olan kulüp'

'Fenerbahçe amatörlere en çok destek olan kulüp'